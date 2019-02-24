2019-02-24T14:18:01+03:00
Происшествия

Сорвался домкрат: жителя Уфы насмерть раздавила собственная машина

Жуткий случай произошел в уфимском микрорайоне Сипайлово
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях в уфимском Сипайлово произошел жуткий случай: под тяжестью собственного автомобиля погиб местный житель. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах республики, мужчина поднял машину на домкрате, чтобы убрать из-под нее снег. В какой-то момент устройство не выдержало и сорвалось, похоронив под собой несчастного.

К сожалению, шансов на спасение у уфимца не было – от полученных травм он скончался на месте. В причинах и обстоятельствах теперь предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее решение, сообщает ГТРК «Башкортостан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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