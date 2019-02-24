В Уфе прекращены поиски пропавшего накануне 92-летнего Маснави Гайнетдинова

СЕГОДНЯ 15:08 2019-02-24T15:08:15+03:00

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Родственники 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Мансави Гайнетдинов почти сутки прожили как на иголках. Вчера, 23 февраля, в день защитника Отечества, он вышел из дома и перестал выходить на связь. Ситуация осложнялась еще и тем, что в силу возраста он нуждается в медицинской помощи. Престарелого героя бросились разыскивать не только родные и полиция, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Сведений о 92-летнем ветеране было немного – куда он мог уйти в праздничный день никто не знал. Добровольцы быстро организовали поиск и распространили ориентировки по социальным сетям. К счастью, история завершилась благополучно: Мансави Гайнетдинов нашелся, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU