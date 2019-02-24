2019-02-24T13:30:15+03:00
Звезды

Национальный симфонический оркестр Башкирии вошел в пул проектов Московской филармонии

В рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» оркестр и Государственная хоровая капеллы им. А. Юрлова впервые дали совместные концерты в честь 100-летия Республики
Мила КИЯН
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Государственная академическая хоровая капелла им. А. Юрлова впервые за полвека выступила в Уфе и Нефтекамске. Фото: Дмитрий ЧерновГосударственная академическая хоровая капелла им. А. Юрлова впервые за полвека выступила в Уфе и Нефтекамске. Фото: Дмитрий Чернов
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Сразу в двух башкирских городах - Уфе и Нефтекамске прошли концерты Национального симфонического оркестра РБ и Государственной академической хоровой капеллы им. А. Юрлова - одного из старейших музыкальных коллективов страны, который в прошлом году отметил 100-летний юбилей. В башкирскую столицу капелла не приезжала более полувека - и выступление московских музыкантов стало настоящим культурным событием. Сегодня в капелле собраны лучшие музыканты со всей России в числе их есть и уроженка Башкирии - хормейстер Екатерина Болдырева, выпускница Уфимской академии искусств им. З. Исмагилова. Нужно отметить, что совместные концерты капеллы и Национального симфонического оркестра республики состоялись в рамках федерального проекта «Всероссийские филармонические сезоны».

Исполняющий обязанности директора НСО РБ Артур Назиуллин: «Наш оркестр выходит на новый уровень». Фото: Дмитрий Чернов

Исполняющий обязанности директора НСО РБ Артур Назиуллин: «Наш оркестр выходит на новый уровень». Фото: Дмитрий Чернов

- Национальный симфонический оркестр республики недавно вошел в пул проектов Московской филармонии и нас очень радует, что оркестр выходит на новый уровень, - отметил временно исполняющий обязанности генерального директора НСО, заслуженный артист Башкирии Артур Назиуллин .- Я убежден, что этот проект - только начало. Мы также будем работать с проектом «Звезды XXI века» - знакомить уфимских меломанов с молодыми, но уже именитыми музыкантами. Для нашего оркестра это огромная честь участвовать в таких имиджевых проектах. Важно, что в эти дни на сцене было два московских дирижера - художественный руководитель капеллы им. Юрлова, народный артист России Геннадий Дмитряк и дирижер «Большого театра» Дмитрий Крюков, уже знакомый уфимской публике - в прошлом сезоне он дирижировал нашим симфоническим оркестром.

В Уфе концерт, приуроченный в 100-летию Республики, прошел в конгресс-холле «Торатау». Прозвучали «Симфония №1» Александра Бородина, кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева, а также хоровая музыка Сергея Танеева, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Юрия Фалика и русские народные песни, которые хор исполнил а-капелла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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