В Башкирии на пепелище пожара обнаружили тела матери и полуторагодовалого ребенка

СЕГОДНЯ 12:59 2019-02-24T13:29:16+03:00

Еще двое детей и взрослая женщина успели спастись от жуткой участи

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Сегодня, 24 февраля, в деревне Идельбаково, что в Зианчуринском районе Башкирии, произошел жуткий пожар. Около 11:30 часов стало известно о возгорании бревенчатого дома. Первыми на сообщение отреагировали добровольцы, затем на место ЧП прибыли сотрудники республиканской пожарной охраны и бригада медиков.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, на данный момент пожар локализован, сейчас пожарные продолжают проливку конструкций.

Во время тушения пожара на пепелище были обнаружены тела 34-летней женщины и неизвестного мужчины. Во время разбора завалов сотрудники пожарной охраны обнаружили жуткую находку – тело полуторагодовалого мальчика. Известно, что погибшая женщина приходилась ему матерью.

Всего в момент возгорания в доме находились еще двое детей погибшей женщины – 15-летняя дочь и семилетний сын, а также 51-летняя женщина. Всем троим чудом удалось спастись.

Сейчас в этой жуткой истории будут разбираться сотрудники следкома и дознаватели МЧС. Им предстоит установить причины и обстоятельства трагедии и восстановить картину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU