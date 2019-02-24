В Уфе бесследно пропал 92-летний Маснави Гайнетдинов

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-24T10:32:52+03:00

Ветеран Великой Отечественной войны ушел из дома в День защитника Отечества

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Родные и близкие 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Маснави Гайнетдинова бьют тревогу: вчера, 23 февраля, он ушел из дома и бесследно пропал. К поискам ветерана незамедлительно подключились волонтеры и сотрудники полиции. Родственники мужчины отмечают, что он нуждается в медицинской помощи.

Приметы Маснави Гайнетдинова: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы с залысиной, серые глаза.

В день пропажи был одет в черный пуховик, черные брюки, черные сапоги и шапку. С собой у него была черная дермантиновая сумка с синими карманами.

Всех, кто видел Маснави Гайнетдинова или обладает информацией о его местонахождении, просят связаться с куратором поиска группы «Лиза Алерт. Башкортостан» по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 89178086808.

ИСТОЧНИК KP.RU