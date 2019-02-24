2019-02-24T10:32:52+03:00
Общество

В Уфе бесследно пропал 92-летний Маснави Гайнетдинов

Ветеран Великой Отечественной войны ушел из дома в День защитника Отечества
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Родные и близкие 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Маснави Гайнетдинова бьют тревогу: вчера, 23 февраля, он ушел из дома и бесследно пропал. К поискам ветерана незамедлительно подключились волонтеры и сотрудники полиции. Родственники мужчины отмечают, что он нуждается в медицинской помощи.

Приметы Маснави Гайнетдинова: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы с залысиной, серые глаза.

В день пропажи был одет в черный пуховик, черные брюки, черные сапоги и шапку. С собой у него была черная дермантиновая сумка с синими карманами.

Всех, кто видел Маснави Гайнетдинова или обладает информацией о его местонахождении, просят связаться с куратором поиска группы «Лиза Алерт. Башкортостан» по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 89178086808.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сорвался домкрат: жителя Уфы насмерть раздавила собственная машина
Национальный симфонический оркестр Башкирии вошел в пул проектов Московской филармонии
В Башкирии на пепелище пожара обнаружили тела матери и полуторагодовалого ребенка
Уфимскую писательницу не приняли на работу из-за поста в «Фейсбуке»
Снегопады и мороз: стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие три дня
В Башкирии три человека пострадали при столкновении двух легковушек
Куда сходить в Уфе 24 февраля
Радий Хабиров посетил войсковую часть в Чишминском районе Башкирии
В Уфе на следующей неделе сотни домов останутся без воды
Администрацию Кировского района Уфы возглавил Илвир Нурдавлятов
В Башкирии столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Тойота Камри»: есть пострадавший
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы
В Уфе разыскивают 28-летнего Рудика Исмагилова
Жителя Башкирии оштрафовали за избиение полицейского
Житель Башкирии присвоил забытые деньги в банкомате и стал фигурантом уголовного дела