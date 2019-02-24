В Башкирии три человека пострадали при столкновении двух легковушек

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-24T10:06:33+03:00

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В минувшую субботу, 23 февраля, в Стерлитамаке произошло жуткое ДТП. Как сообщает в своем блоге главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов, в Стерлитамаке на пересечении улиц Нагуманова и Вокзальная столкнулись две легковушки.

По данным ведомства, неустановленный пока водитель ВАЗ-2115 протаранил ВАЗ-2112, за рулем которого находился 29-летний местный житель. В результате аварии пострадали трое пассажиров «Двенадцатой». От удара отечественная легковушка превратилась в груду металлолома. По словам водителя последней, неизвестный пытался «проскочить» на красный свет светофора.

- Причины и обстоятельства аварии, а также личность водителя предстоит выяснить сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло девять автомобильных аварий, в который пострадали 12 человек. Также сотрудники дорожной полиции выявили более 2600 фактов нарушения правил дорожного движения и задержали 71 нетрезвого водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU