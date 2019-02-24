Снегопады и мороз: стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие три дня

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-24T11:35:49+03:00

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В предстоящие три дня в Башкирии ожидается снежная и морозная погода. Специалисты Башгидрометцентра сообщают, что начиная с воскресенья, 24 февраля, в республике местами пройдет снегопад и слабая метель. В воскресный день ожидается снежный накат на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем составит -7,-12º С, в горных районах 0,-5º С.

В понедельник, 25 февраля, по республике прогнозируется небольшой снег, слабая метель. Юго-западный и западный ветер будет умеренным. В ночь на понедельник ожидается -13,-18 ºС, местами столбики термометров опустятся до -23º С, днем немного потеплеет до -8,-13º Цельсия.

Во вторник, 26 февраля, в Башкирии прогнозируется небольшой снег, слабая метель. Юго-западный и западный ветер также будет умеренным. Ночью температура воздуха составит -13,-18º С, днем до -10º С.

ИСТОЧНИК KP.RU