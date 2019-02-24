Куда сходить в Уфе 24 февраля

СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-24T09:31:50+03:00

«Комсомолка» подскажет, чем заняться сегодня вечером

Изменить размер текста: A A

НА КОНЦЕРТ

В Городском дворце культуры выступает народная артистка России Надежда Кадышева и ансамбль « Золотое кольцо». (12+)

Начало в 19.00. Цена билетов 1000 - 2800 руб.

В музыкальном ресторане «Music Hall 27» тоже ждут любителей русского фольклора. Здесь выступает уфимская этно-группа «Узорица», сочетающая старинные мелодии и актуальную электронику. (16+)

Начало в 20.00. Вход свободный.

В малом зале Башкирской филармонии пройдет очередной концерт из популярной серии «Weekend с органом» . В исполнении Эльвиры Хайрутдиновой прозвучат популярные органные произведения. (6+)

Начало в 15.00. Цена билетов: 200 руб.

В ТЕАТР

В Башкирском театре кукол сегодня покажут премьерный спектакль для взрослых «Любовное приключение». (18+)

Начало в 18.00. Цена билетов: 250 руб.

В Русском драматическом театре можно посмотреть комедию «Палата бизнес-класса», которую поставил главный режиссер театра Михаил Рабинович. (16+)

Начало в 18.00. Цена билетов: 200 - 700 руб.

В Национальном молодежном театре сыграют комедию положений по пьесе французского драматурга Клода Манье» Оскар». (12+)

Начало в 18.00. Цена билетов: 200 - 600 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU