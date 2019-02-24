Радий Хабиров посетил войсковую часть в Чишминском районе Башкирии

СЕГОДНЯ 08:30 2019-02-24T08:30:38+03:00

Он назвал инженерную бригаду в Алкино-2 одной из лучших в стране

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В минувшую субботу, 23 февраля, врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил войсковую часть в селе Алкино-2, что в Чишминском районе республики. Там дислоцируется 12-я отдельная гвардейская Кенигсбергско-Городокская Краснознаменная инженерная бригада.

В ходе визита в войсковую часть Хабиров поздравил солдат с Днем защитника Отечества, посетил военный городок и вручил командованию части подарочный сертификат.

Во время встречи Хабирова с местными активистами, поступило предложение создать на территории бывшего военного городка образовательный комплекс «Патриот». Поскольку 297-ая зенитная ракетная бригада, которая дислоцировалась в этом месте до 2016 году переехала в Пензенскую область, эти места простаивают. Но чтобы сделать там гражданский объект, территорию нужно передать из ведения Минобороны России в собственность республики.

- Идея мне нравится, но поспешные выводы делать не будем. Здесь можно сделать и парк, и полосу препятствий, продумать условия для военно-патриотического воспитания молодежи. Вдумчиво всё проанализируем, - подчеркнул Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU