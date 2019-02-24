В Уфе на следующей неделе сотни домов останутся без воды

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-24T08:00:17+03:00

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Последняя неделя февраля для многих уфимцев выдастся непростой. МУП «Уфаводоканал» планирует провести ремонт и профилактику своих сетей и из-за этого многие горожане почувствую дискомфорт. Плановое отключение воды, прямо как летом, коснется сотни домов в Орджоникидзевском и Советском районах башкирской столицы.

Так, в предстоящий вторник, 26 февраля с 11:00 до 19:00 не будет холодной воды по следующим адресам: дома по улице Тепличная с 7 по 25, по улице Биологическая с 2 по 85, Проселочная с 5 по 72, Сутолочная с 2 по 17, Причальная с 1 по 106, Известковая 2-4.

В Советском районе Уфы холодной воды не будет 26 февраля с 10:30 до 17:30 в домах по улице Рихарда Зорге 36/2, 38/1, 38/2, 38/3, 40/1, 40/2. 27 февраля с 10:30 до 17:30 воды не будет в домах по улице Харьковская 114, 116, 118, 120, 129, 121, 120/1.

ИСТОЧНИК KP.RU