В Башкирии столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Тойота Камри»: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 19:54 2019-02-23T19:54:02+03:00

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Вчера днем, 22 февраля, в Туймазах произошло серьезное ДТП. На улице Фабричной столкнулись две иномарки – «Шевроле Лачетти» и «Тойота Камри». Удар был такой силы, что оба автомобиля превратились в груду искореженного металла. Особенно досталось «Шевроле»: удар пришелся в пассажирскую дверь. Пострадавшего пассажира госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

- Всего за сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 3200 нарушений ПДД, задержан 81 нетрезвый водитель, - добавили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU