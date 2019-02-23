2019-02-23T19:54:02+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Тойота Камри»: есть пострадавший

Пассажира «Шевроле» госпитализировали с серьезными травмами
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБФото: ГИБДД по РБ
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Вчера днем, 22 февраля, в Туймазах произошло серьезное ДТП. На улице Фабричной столкнулись две иномарки – «Шевроле Лачетти» и «Тойота Камри». Удар был такой силы, что оба автомобиля превратились в груду искореженного металла. Особенно досталось «Шевроле»: удар пришелся в пассажирскую дверь. Пострадавшего пассажира госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

- Всего за сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 3200 нарушений ПДД, задержан 81 нетрезвый водитель, - добавили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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