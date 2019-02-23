2019-02-23T18:56:30+03:00
Общество

Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы

Отдельно он почтил своих земляков – погибших солдат из Ишимбайского района
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ИА "Башинформ"Фото: ИА "Башинформ"
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Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в уфимском парке Победы. В торжественной церемонии также приняли участие депутаты, члены правительства, солдаты и офицеры. Традиционные красные гвоздики были возложены и к мемориалу, на гранитных стелах которого запечатлены фамилии 278 Героев Советского Союза и 35 кавалеров ордена Славы – уроженцев Башкирии, и указано число призванных и погибших из каждого района и города республики.

Также, как сообщает ИА «Башинформ», руководитель региона почтил память своих земляков – погибших солдат из Ишимбайского района и возложил гвоздики на стелу малой Родины.

- На фронтах Великой Отечественной войны погибло 8 113 жителей Ишимбая и Ишимбайского района. Наш долг помнить об их подвиге и чтить их память, — отметил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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