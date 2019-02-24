2019-02-24T12:46:48+03:00
Общество

Уфимскую писательницу не приняли на работу из-за поста в «Фейсбуке»

Женщина уверена, что ей отказали из-за записи о нечищеной автостоянке
Инга НОВИЦКАЯ
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Светлана Гафурова убеждена, что в век социальных сетей глупо блокировать источники неугодной информацииСветлана Гафурова убеждена, что в век социальных сетей глупо блокировать источники неугодной информации
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Уфимская писательница Светлана Гафурова пожаловалась, что ее не приняли на работу из-за…поста в «Фейсбуке». Женщина рассказала, что планировала занять вакансию менеджера по связям с общественностью в БАГСУ: была представлена коллективу и даже получила собственный кабинет. Но внезапно руководство академии объявило, что в работе Светлане отказано, не объясняя причин. Сама же писательница уверена, что причиной отказа стал ее пост в «Фейсбуке».

- Дернуло же меня написать в ФБ, что стоянка перед Курултаем-Гособранием – это что-то. Настоящая ловушка для автомобилей. Никто ее не чистит, машины буксуют и не могут выехать. После этого поста в руководстве БАГСУ мне сказали, что в работе отказано.

Светлана удивлена, что вместо того, чтобы решить проблему, пригнать трактор и почистить стоянку, руководство академии предпочло убрать сам источник неприятной информации. Теперь женщина даже рада, что ей не придется работать в «мертвой негибкой» организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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