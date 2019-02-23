2019-02-23T14:32:01+03:00
Общество

Слабая метель и ночные заморозки: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 24 февраля

Ночью температура воздуха опустится до -24 градусов
Яна БАЗЕКИНА
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Метель слегка утихнет, но полностью не прекратитсяМетель слегка утихнет, но полностью не прекратитсяФото: Екатерина БОЯРСКАЯ
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В Башкирии по-прежнему продолжают кружить бураны. Завтра, 24 февраля, метель слегка утихнет, но полностью не прекратится. Синоптики обещают слабый снег, умеренный юго-западный ветер.

Ночью в республике будет морозно. Температура воздуха опустится до -11; -16 градусов, а при прояснении и вовсе похолодает до -19; -24. Днем погода не преподнесет неприятных сюрпризов: столбики термометров покажут -6; -11 градусов, а в горных районах и вовсе потеплеет до -5;0.

В Уфе погода не преподнесет неприятных сюрпризов. Весь день будет пасмурно, в городе будет кружить небольшой снег. Скорость ветра не превысит 5-6 метров в секунду, а термометр покажет всего -11; -8 градусов. Так что не сидите дома и отправляйтесь на прогулку любоваться зимними пейзажами, ведь не за горами уже весна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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