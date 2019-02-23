«Жил в Уфе у сестры, пока не выгнали из квартиры»: жительница Анапы разыскивает родных молодого уфимца, потерявшего память
Жительница Анапы Наринэ просит откликнуться родственников 25-летнего парня, который потерял память и находится в крайне бедственном положении.
Как сообщает UFA1.RU, парень несколько дней побирался на местном рынке, а потом на него обратила внимание владелица закусочной. Ей стало жаль молодого человека, она его накормила и расспросила, откуда он приехал. Оказалось, что у парня – провал в памяти, единственное, что он помнит, что приехал из Уфы на попутках.
- Приехал, потому что сестра дала ему 500 рублей и сказала:«Узжай», — рассказывает Наринэ.
Раньше уфимец жил вместе с сестрой и ее мужем в однокомнатной квартире, а потом его выгнали из дома. Сейчас парень ночует у какого-то знакомого, но тот часто пьет и своего постояльца пытается приобщить к алкоголю. У него нет никакой теплой одежды, а та, что есть, уже пришла в полную негодность. Бедолага весь исхудал и ослаб от голода, а также рассказал, что «милиционеры отобрали паспорт».
Если вы узнали этого человека, свяжитесь, пожалуйста, с Наринэ по телефону 8-989-774-54-53.
ИСТОЧНИК KP.RU