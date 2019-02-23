2019-02-23T15:17:49+03:00
Общество

«Жил в Уфе у сестры, пока не выгнали из квартиры»: жительница Анапы разыскивает родных молодого уфимца, потерявшего память

Сейчас парень скитается по улицам и голодает
Яна БАЗЕКИНА
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Парень не помнит своего имени, но говорит, что приехал из Уфы, потому что выгнала сестра из домаПарень не помнит своего имени, но говорит, что приехал из Уфы, потому что выгнала сестра из дома
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Жительница Анапы Наринэ просит откликнуться родственников 25-летнего парня, который потерял память и находится в крайне бедственном положении.

Как сообщает UFA1.RU, парень несколько дней побирался на местном рынке, а потом на него обратила внимание владелица закусочной. Ей стало жаль молодого человека, она его накормила и расспросила, откуда он приехал. Оказалось, что у парня – провал в памяти, единственное, что он помнит, что приехал из Уфы на попутках.

- Приехал, потому что сестра дала ему 500 рублей и сказала:«Узжай», — рассказывает Наринэ.

Раньше уфимец жил вместе с сестрой и ее мужем в однокомнатной квартире, а потом его выгнали из дома. Сейчас парень ночует у какого-то знакомого, но тот часто пьет и своего постояльца пытается приобщить к алкоголю. У него нет никакой теплой одежды, а та, что есть, уже пришла в полную негодность. Бедолага весь исхудал и ослаб от голода, а также рассказал, что «милиционеры отобрали паспорт».

Если вы узнали этого человека, свяжитесь, пожалуйста, с Наринэ по телефону 8-989-774-54-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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