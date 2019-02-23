2019-02-23T13:21:46+03:00
Происшествия

В Уфе в квартире жилого дома произошел хлопок

Погибших и пострадавших нет, угрозы для остальных жителей дома тоже не существует
Яна БАЗЕКИНА
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Причиной хлопка стал контакт паров ацетона с огнем и воздухомПричиной хлопка стал контакт паров ацетона с огнем и воздухом
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Сегодня днем, 23 февраля, в Уфе в квартире жилого дома произошел хлопок. К пятиэтажке №10/1 на улице Маяковского немедленно съехались экстренные службы. Как рассказывают хозяева двухкомнатной квартиры, на кухне что-то хлопнуло, от чего вылетела оконная рама балкона, и разбились стекла. К счастью, пожара не случилось – лишь немного опалило потолочное покрытие. В инциденте никто не пострадал, угрозы остальным жильцам дома также нет.

- Причиной хлопка стал контакт паров ацетона с воздухом и огнем, - уточнили в пресс-службе Управления гражданской защиты г. Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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