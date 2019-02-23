2019-02-23T14:29:57+03:00
Общество

«Сплотимся вокруг нашего руководителя и решим проблему сообща»: Элвин Грей выразил свою поддержку жителям Сибая

Артист резко высказался против общественников, накаляющих обстановку вокруг проблемы смога
Яна БАЗЕКИНА
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Радик Юльякшин уверен, что только объединившись, можно решить все проблемы республикиРадик Юльякшин уверен, что только объединившись, можно решить все проблемы республики
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Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, на своей странице в социальной сети выложил открытое обращение к сибайцам. Артист выразил им свою поддержку и предупредил об опасности, которую несут провокаторы-общественники, устраивающие митинги и выступающие против республиканской власти.

- Определенный круг лиц из числа активистов будоражит общественность, перекладывая вину то на главу администрации, то на врио главы Башкирии, которые были назначены на должности только лишь в прошлом году. Злость и отчаяние плохой помощник в данной ситуации. Действовать нужно сообща. И не идти на поводу у провокаторов, а подставить плечо нашему руководителю, - обратился артист к жителям Сибая.

Радик Юльякшин уверен, что некие «серые кукловоды» руками обычных горожан расшатывает власть, ослабляет республику, хотя сейчас Башкирия переживает не самые лучшие времена. При этом артист горячо поддерживает Радия Хабирова и желает ему выстоять против недоброжелателей.

- Давайте сплотимся вокруг нашего руководителя и решим эту проблему сообща. Поверим ему, его возможностям. Этот парень наша с вами надежда и опора, мы очень давно ждали и надеялись, - призвал жителей Башкирии Элвин Грей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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