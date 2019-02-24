2019-02-24T16:00:55+03:00
Происшествия

В Башкирии мошенница подсунула пенсионеру поддельные деньги

В результате пожилой мужчина лишился последних сбережений
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На днях в Салавате молодая девушка обворовала 82-летнего пенсионера. Она постучалась к нему в квартиру и попросила продать ей несколько трехлитровых банок и заодно приобрести у нее мед. Пожилой мужчина пригласил девушку к себе в квартиру и принес деньги, но мошенница усомнилась в их подлинности и попросила заменить купюру. Все сбережения пенсионер хранил в шкафу, и воровка проследила, откуда мужчина берет деньги. Когда пожилой мужчина пошел на кухню за банками, она быстро заменила деньги поддельными билетами банка приколов, а потом поспешила распрощаться. Пропажу 28 тысяч рублей пенсионер обнаружил только на следующий день и тут же обратился в полицию.

- По заявлению мужчины проводится доследственная проверка. По предварительным данным, в совершении преступления подозревается 21-летняя жительница соседнего региона нашей страны. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению ее местонахождения и задержанию, - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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