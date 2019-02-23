Житель Башкирии присвоил забытые деньги в банкомате и стал фигурантом уголовного дела

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-23T16:08:19+03:00

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Неприятная история произошла на днях в Белорецке: в полицию обратилась 54-летняя местная жительница и рассказала, что кто-то похитил деньги с ее банковской карты. Женщина хотела снять в банкомате восемь тысяч рублей, но в лотке деньги так и не появились. Белоречанка решила, что банкомат неисправен, и ушла. Однако с карты средства все же списались, а в банке женщине посоветовали обратиться в полицию.

Посмотрев записи с камер видеонаблюдения в банке, полицейские увидели, что деньги были выданы банкоматом, и остались лежать в лотке. Это заметил 46-летний прохожий и решил воспользоваться ситуацией, положив купюры в свой карман.

- Подозреваемого задержали по месту его проживания и доставили в отдел полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пять лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU