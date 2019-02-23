В Башкирии сгорел деревянный дом: погиб 63-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-23T11:42:24+03:00

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Вчера вечером, 22 февраля, в деревне Питяково Бирского района республики вспыхнул частный бревенчатый дом. Первыми густой дым и пламя заметили соседи, они же и обратились за помощью к пожарным.

- На место выехали два пожарных расчета. Через два часа возгорание было полностью ликвидировано, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

К сожалению, в пожаре погиб 63-летний мужчина. Он отравился продуктами горения, и спасти его не удалось. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС и следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU