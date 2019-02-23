2019-02-23T11:10:55+03:00
Общество

Куда сходить в Уфе 23 февраля

«Комсомолка» подскажет, чем заняться на досуге
Мила КИЯН
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Фото: У звезды национальной эстрады Айдара Галимова сегодня двойной праздник: любимец публики отметит День защитника Отечества и собственный День рождения на сцене. Фото: Федор ФОМИЧЕВ.Фото: У звезды национальной эстрады Айдара Галимова сегодня двойной праздник: любимец публики отметит День защитника Отечества и собственный День рождения на сцене. Фото: Федор ФОМИЧЕВ.
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НА КОНЦЕРТ

В ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50) народный артист Татарии и Башкирии Айдар Галимов дает праздничный концерт в свой день рождения. В программе «Алтын хитлар» собраны самые популярные песни звезды национальной эстрады. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 - 1500 руб.

В РК «Огни Уфы» (ул. 50-летия Октября, 19) в рамках большого гастрольного тура в поддержку последнего альбома "Проклятье морей" выступит группа «Ария». (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 900 - 4000 руб.

В Уфимском джаз-клубе (ул. 50 лет СССР, 4) можно послушать джазовые импровизации в исполнении уфимской команды «Остин джаз-бэнд». (18+)

Начало в 21.00

Цена билетов: 70 руб.

В ТЕАТР

Во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) московские артисты сыграют в спектакле «Снег в чужом городе». В главных ролях зрители увидят лауреата премии «Оскар» Константина Лавроненко и звезду сериалов «Склифософский» Марию Куликову. (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 700 - 3000 руб.

В Национальном молодежном театре им. М. Карима (ул. Ленина, 62) башкирская труппа сыграет в комедии «Ханума». (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 200 - 500 руб.

СПОРТ

В ТЦ «Планета» (ул. Энтузиастов, 20) в честь Дня защитника Отечества пройдет чемпионат по вольной борьбе и армреслингу. (12+)

Начало в 15.00

Вход свободный

ИСТОЧНИК KP.RU

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