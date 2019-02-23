В Башкирии сбили молодую женщину: пострадавшая находится в больнице
Дорожная полиция уточняет подробности аварии
Фото: ГИБДД по РБ
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Вчера утром, 22 февраля, в Салавате произошло серьезное ДТП. Автомобиль «ТагАЗ Тагер», за рулем которого находился 67-летний местный житель, сбил на дороге молодую женщину, переходящую проезжую часть в установленном месте. В результате аварии 32-летняя жительница Салавата получила травмы и была госпитализирована. Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.
- За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 3200 нарушений ПДД, задержан 81 нетрезвый водитель, - добавили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU