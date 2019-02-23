2019-02-23T09:19:47+03:00
Общество

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем защитника Отечества

Руководитель региона призвал вспомнить тех, кто погиб за жизнь и свободу своих соотечественников
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем защитника Отечества. На своей странице в социальной сети он выложил пост, в котором призвал в этот день вспомнить всех тех, кто погиб, защищая свою Родину.

- Перед 23 февраля мы решили напомнить всем, что это не просто день, когда мужчинам принято дарить носки. Это день, когда нужно поблагодарить тех, кто нас защищает и вспомнить тех, кто погиб за нашу жизнь и свободу. Это тяжёлая и неблагодарная работа. Но очень благородная. С Днем защитника Отечества! – написал Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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