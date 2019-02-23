Жителя Башкирии оштрафовали за избиение полицейского

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-23T17:00:03+03:00

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В Уфе осудили 54-летнего местного жителя: мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как выяснилось в ходе суда, неприятный инцидент произошел в сентябре прошлого года. Мужчина отдыхал в одном из кафе, но вел себя вызывающе, поэтому полицейский сделал ему замечание и потребовал прекратить безобразные выходки. В ответ смутьян набросился на полицейского с кулаками и несколько раз ударил его по лицу и по голове.

- В суде мужчина признал свою вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде выплаты штрафа в размере 25 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU