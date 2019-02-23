2019-02-23T17:00:03+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии оштрафовали за избиение полицейского

За нападение на представителя власти мужчине придется заплатить 25 тысяч рублей
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В Уфе осудили 54-летнего местного жителя: мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как выяснилось в ходе суда, неприятный инцидент произошел в сентябре прошлого года. Мужчина отдыхал в одном из кафе, но вел себя вызывающе, поэтому полицейский сделал ему замечание и потребовал прекратить безобразные выходки. В ответ смутьян набросился на полицейского с кулаками и несколько раз ударил его по лицу и по голове.

- В суде мужчина признал свою вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде выплаты штрафа в размере 25 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе разыскивают 28-летнего Рудика Исмагилова
Житель Башкирии присвоил забытые деньги в банкомате и стал фигурантом уголовного дела
«Жил в Уфе у сестры, пока не выгнали из квартиры»: жительница Анапы разыскивает родных молодого уфимца, потерявшего память
Слабая метель и ночные заморозки: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 24 февраля
«Сплотимся вокруг нашего руководителя и решим проблему сообща»: Элвин Грей выразил свою поддержку жителям Сибая
В Уфе в квартире жилого дома произошел хлопок
«Ты всегда будешь в моем сердце»: пострадавший в учалинской бойне Зариф Хилажев написал письмо погибшей супруге
Поругался с женой и исчез: подробности пропажи в Уфе 39-летнего Романа Мигранова
В Башкирии сгорел деревянный дом: погиб 63-летний мужчина
Куда сходить в Уфе 23 февраля
В Башкирии сбили молодую женщину: пострадавшая находится в больнице
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем защитника Отечества
Житель Башкирии получил штраф за коммерческий подкуп
Мать троих детей в Уфе едва не погибла после пластической операции
Радий Хабиров поздравил жительницу Башкирии с рождением 10-го ребенка
В Башкирии насильника-рецидивиста задержали благодаря потерянной кепке
Футбольный клуб «Уфа» подписал нападающего из Аргентины
Какой будет погода на выходных в Башкирии
Уфимка обманула друзей на 46 миллионов рублей
Реку Уфу хотят вновь сделать судоходной
В Башкирии мужчину и женщину осудили за групповое убийство мужчины