Жителя Башкирии оштрафовали за избиение полицейского
В Уфе осудили 54-летнего местного жителя: мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Как выяснилось в ходе суда, неприятный инцидент произошел в сентябре прошлого года. Мужчина отдыхал в одном из кафе, но вел себя вызывающе, поэтому полицейский сделал ему замечание и потребовал прекратить безобразные выходки. В ответ смутьян набросился на полицейского с кулаками и несколько раз ударил его по лицу и по голове.
- В суде мужчина признал свою вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде выплаты штрафа в размере 25 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU