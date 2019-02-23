Житель Башкирии получил штраф за коммерческий подкуп

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-23T08:25:44+03:00

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В Башкирии осудили 54-летнего жителя Нефтекамска за покушение на посредничество в коммерческом подкупе в крупном размере.

Как выяснилось в ходе следствия, один из местных юристов решил получить статус адвоката и подал документы в Адвокатскую палату республики на сдачу квалификационного экзамена. Злоумышленник, пользуясь своим знакомством с высоким чином из Коллегии адвокатов, предложил ему за 300 тысяч получить статус адвоката, минуя экзамен. Юрист немедленно обратился в правоохранительные органы, и уже в августе злоумышленник был задержан с поличным во время передачи денег.

- Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. - Суд, приняв во внимание отсутствие у мужчины судимостей, назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU