Радий Хабиров поздравил жительницу Башкирии с рождением 10-го ребенка

СЕГОДНЯ 19:02 2019-02-22T19:02:40+03:00

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Врио главы Башкирии выложил у себя на странице фотографию женщины с младенцем, которая стала мамой в 10-ый раз. Радий Хабиров поздравил ее, назвал молодой и красивой. Оказалось, что Светлана приехала в Уфу до предполагаемого срока родов из Давлеканово.

- Будучи одной из самых опытных мам республики, поняла, что скоро все случится. Врачи в уфимской РКБ имели полное право отправить ее домой в Давлеканово, но вошли в положение (хоть и не сразу, но ругать никого не хочу), и теперь у Светланы и Вячеслава Шабалиных «комплект» - девочек тоже стало пять, - написал Хабиров.

Отметим, что одна из них призер Башкирии по рукопашному бою.

ИСТОЧНИК KP.RU