2019-02-22T19:02:40+03:00
Общество

Радий Хабиров поздравил жительницу Башкирии с рождением 10-го ребенка

Женщина рожала в РКБ имени Куватова
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Врио главы Башкирии выложил у себя на странице фотографию женщины с младенцем, которая стала мамой в 10-ый раз. Радий Хабиров поздравил ее, назвал молодой и красивой. Оказалось, что Светлана приехала в Уфу до предполагаемого срока родов из Давлеканово.

- Будучи одной из самых опытных мам республики, поняла, что скоро все случится. Врачи в уфимской РКБ имели полное право отправить ее домой в Давлеканово, но вошли в положение (хоть и не сразу, но ругать никого не хочу), и теперь у Светланы и Вячеслава Шабалиных «комплект» - девочек тоже стало пять, - написал Хабиров.

Отметим, что одна из них призер Башкирии по рукопашному бою.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии насильника-рецидивиста задержали благодаря потерянной кепке
Футбольный клуб «Уфа» подписал нападающего из Аргентины
Какой будет погода на выходных в Башкирии
Уфимка обманула друзей на 46 миллионов рублей
Реку Уфу хотят вновь сделать судоходной
В Башкирии мужчину и женщину осудили за групповое убийство мужчины
Чем порадовать мужчина на 23 февраля? «Комсомолка» подскажет!
Кто поборется за три миллиона: болеем за уфимских киберспортсменов в прямом эфире
Из-за снегопада в Уфу запретили въезжать грузовикам
В Башкирии наградили ветерана МВД, спасшего детей из пожара
Житель Башкирии перепутал зал с туалетом и устроил непотребство в амурском кафе
В Уфе без вести пропал 39-летний Роман Мигранов
В Башкирии из-за непогоды ограничили движение по трассе Уфа-Оренбург
Больной раком матери двоих детей отказали в госпитализации в Уфе
Товары из Башкирии можно будет купить в Австрии и Турции
Профессиональные пробы
Уфимская епархия изучает паблик с аниме-иконами
В Уфе автобус столкнулся с внедорожником, пострадала девочка
Радий Хабиров объяснил соперничество Башкирии и Татарстана
Бригада уфимских врачей в Сибае приняла более 14 тысяч человек
В Башкирии на выплаты сельским врачам рассчитывают 164 человека
Власти Сибая опровергли запрет экологического митинга
В Башкирии обновили систему экстренного оповещения о ЧС
Житель Башкирии уже 60 лет судится за свою невиновность
В Уфе будут судить студентку БГМУ, предлагавшую помощь в передаче взятки
Стали известны подробности, почему уфимка смыла новорожденного ребенка в унитаз