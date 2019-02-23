Мать троих детей в Уфе едва не погибла после пластической операции

СЕГОДНЯ 07:37 2019-02-23T07:37:50+03:00

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В столице Башкирии после пластической операции едва не погибла мать троих детей. Женщина решила избавиться от обвисшего живота и легла под нож хирурга, сообщает ГТРК-Башкортостан.

После родов уфимка резко похудела, в связи с этим кожа обвисла, как мешок. Она решила путем хирургии убрать висящий живот и отправилась на операцию, сдав все анализы. Но сразу же после нее она попала в реанимацию.

- Из-за плохих анализов и низкого давления меня никак не выписывали. Говорили, что могу попасть в больницу с серьезными осложнениями, - прокомментировала мать телеканалу.

Спустя трое суток ее выписали, живот оставили изуродованным. Известно, что заявление в правоохранительные органы пациентка еще не написала.

ИСТОЧНИК KP.RU