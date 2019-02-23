2019-02-23T07:37:50+03:00
Происшествия

Мать троих детей в Уфе едва не погибла после пластической операции

Женщина решила попрощаться с отвисшим животом
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
..
Изменить размер текста:

В столице Башкирии после пластической операции едва не погибла мать троих детей. Женщина решила избавиться от обвисшего живота и легла под нож хирурга, сообщает ГТРК-Башкортостан.

После родов уфимка резко похудела, в связи с этим кожа обвисла, как мешок. Она решила путем хирургии убрать висящий живот и отправилась на операцию, сдав все анализы. Но сразу же после нее она попала в реанимацию.

- Из-за плохих анализов и низкого давления меня никак не выписывали. Говорили, что могу попасть в больницу с серьезными осложнениями, - прокомментировала мать телеканалу.

Спустя трое суток ее выписали, живот оставили изуродованным. Известно, что заявление в правоохранительные органы пациентка еще не написала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ты всегда будешь в моем сердце»: пострадавший в учалинской бойне Зариф Хилажев написал письмо погибшей супруге
Поругался с женой и исчез: подробности пропажи в Уфе 39-летнего Романа Мигранова
В Башкирии сгорел деревянный дом: погиб 63-летний мужчина
Куда сходить в Уфе 23 февраля
В Башкирии сбили молодую женщину: пострадавшая находится в больнице
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем защитника Отечества
Житель Башкирии получил штраф за коммерческий подкуп
Радий Хабиров поздравил жительницу Башкирии с рождением 10-го ребенка
В Башкирии насильника-рецидивиста задержали благодаря потерянной кепке
Футбольный клуб «Уфа» подписал нападающего из Аргентины
Какой будет погода на выходных в Башкирии
Уфимка обманула друзей на 46 миллионов рублей
Реку Уфу хотят вновь сделать судоходной
В Башкирии мужчину и женщину осудили за групповое убийство мужчины