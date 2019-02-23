Мать троих детей в Уфе едва не погибла после пластической операции
В столице Башкирии после пластической операции едва не погибла мать троих детей. Женщина решила избавиться от обвисшего живота и легла под нож хирурга, сообщает ГТРК-Башкортостан.
После родов уфимка резко похудела, в связи с этим кожа обвисла, как мешок. Она решила путем хирургии убрать висящий живот и отправилась на операцию, сдав все анализы. Но сразу же после нее она попала в реанимацию.
- Из-за плохих анализов и низкого давления меня никак не выписывали. Говорили, что могу попасть в больницу с серьезными осложнениями, - прокомментировала мать телеканалу.
Спустя трое суток ее выписали, живот оставили изуродованным. Известно, что заявление в правоохранительные органы пациентка еще не написала.
ИСТОЧНИК KP.RU