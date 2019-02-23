2019-02-23T17:57:46+03:00
Общество

В Уфе разыскивают 28-летнего Рудика Исмагилова

Мужчина пропал 15 февраля
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В столице Башкирии без вести пропал 28-летний Рудик Исмагилов. Его местонахождение неизвестно с 15 февраля, при каких обстоятельствах он исчез, не сообщается.

Обеспокоенные родные обратились к поисковикам, те сделали ориентировки и выложили в социальные сети.

Приметы Рудика: рост 180 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, короткие, глаза карие.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, голубые джинсы, черные кроссовки и черную вязаную шапку.

Если вам известно о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по номеру 02 или волонтерам 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Башкирии оштрафовали за избиение полицейского
Житель Башкирии присвоил забытые деньги в банкомате и стал фигурантом уголовного дела
«Жил в Уфе у сестры, пока не выгнали из квартиры»: жительница Анапы разыскивает родных молодого уфимца, потерявшего память
Слабая метель и ночные заморозки: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 24 февраля
«Сплотимся вокруг нашего руководителя и решим проблему сообща»: Элвин Грей выразил свою поддержку жителям Сибая
В Уфе в квартире жилого дома произошел хлопок
«Ты всегда будешь в моем сердце»: пострадавший в учалинской бойне Зариф Хилажев написал письмо погибшей супруге
Поругался с женой и исчез: подробности пропажи в Уфе 39-летнего Романа Мигранова
В Башкирии сгорел деревянный дом: погиб 63-летний мужчина
Куда сходить в Уфе 23 февраля
В Башкирии сбили молодую женщину: пострадавшая находится в больнице
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем защитника Отечества
Житель Башкирии получил штраф за коммерческий подкуп
Мать троих детей в Уфе едва не погибла после пластической операции
Радий Хабиров поздравил жительницу Башкирии с рождением 10-го ребенка
В Башкирии насильника-рецидивиста задержали благодаря потерянной кепке
Футбольный клуб «Уфа» подписал нападающего из Аргентины
Какой будет погода на выходных в Башкирии
Уфимка обманула друзей на 46 миллионов рублей
Реку Уфу хотят вновь сделать судоходной
В Башкирии мужчину и женщину осудили за групповое убийство мужчины