В Уфе разыскивают 28-летнего Рудика Исмагилова

СЕГОДНЯ 17:57 2019-02-23T17:57:46+03:00

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В столице Башкирии без вести пропал 28-летний Рудик Исмагилов. Его местонахождение неизвестно с 15 февраля, при каких обстоятельствах он исчез, не сообщается.

Обеспокоенные родные обратились к поисковикам, те сделали ориентировки и выложили в социальные сети.

Приметы Рудика: рост 180 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, короткие, глаза карие.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, голубые джинсы, черные кроссовки и черную вязаную шапку.

Если вам известно о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по номеру 02 или волонтерам 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU