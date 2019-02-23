В Уфе разыскивают 28-летнего Рудика Исмагилова
Мужчина пропал 15 февраля
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В столице Башкирии без вести пропал 28-летний Рудик Исмагилов. Его местонахождение неизвестно с 15 февраля, при каких обстоятельствах он исчез, не сообщается.
Обеспокоенные родные обратились к поисковикам, те сделали ориентировки и выложили в социальные сети.
Приметы Рудика: рост 180 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, короткие, глаза карие.
Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, голубые джинсы, черные кроссовки и черную вязаную шапку.
Если вам известно о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по номеру 02 или волонтерам 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU