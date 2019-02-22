В Башкирии насильника-рецидивиста задержали благодаря потерянной кепке

СЕГОДНЯ 18:11 2019-02-22T18:11:16+03:00

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В Кумертау задержали мужчину по подозрению в покушении на изнасилование девушки. Преступление он совершил в июле 2018 года.

Как сообщили в следкоме, на девушку летом напал мужчина. Злоумышленник повалил 22-летнюю потерпевшую на землю и оттащил в сторону от дороги, однако, завершить свой преступный умысел он не успел, поскольку его вспугнул проходящий мимо мужчина, и подозреваемый скрылся. На месте преступления он обронил свою кепку.

Следователи провели расследование и установили личность насильника.

Им оказался 41-летний житель города Кумертау, который ранее уже дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности. По медицинским показаниям он был направлен на содержание в медучреждение, где провел в общей сложности около 20 лет.

В сети появилось видео беседы мужчины с полицейскими. В ходе разговора подозреваемый, на вопрос, что он делал на тропе здоровья, отвечает, что искал там девушек. Хотел сделать «себе и им хорошо».

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, ему предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU