Реку Уфу хотят вновь сделать судоходной

СЕГОДНЯ 15:25 2019-02-22T15:25:20+03:00

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Правительство Башкирии хочет сделать реку Уфа судоходный.

На отчетном совещании госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов сообщил, что подобный проект станет возможным после того, как пройдет реконструкция шлюза Павловского водохранилища. По плану, работы на объекте должны начаться уже в этом году.

- В первую очередь, мы рассчитаем перевозить по реке лес. Грузовая база реки составит до 100 тысяч кубометров леса в год. Для этого нужно оборудовать причальные стойки в Нуримановском и Караидельском районах, а также в уфимском микрорайоне Шакша, - объяснил Мухаметьянов.

Помимо этого, власти планируют продолжить обсуждение проекта порта «Агидель». Он позволит принимать крупнотоннажные корабли тип «река-море».

ИСТОЧНИК KP.RU