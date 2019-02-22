2019-02-22T17:33:57+03:00
Спорт

Футбольный клуб «Уфа» подписал нападающего из Аргентины

Ранее Андрес Вомбергар играл за аргентинские и словенские команды
Рустем АХУНОВ
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Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с нападающим из АргентиныФутбольный клуб «Уфа» заключил контракт с нападающим из Аргентины
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Футбольный клуб «Уфа» подписал бывшего нападающего аргентинского клуба «Атлетико Феникс» Андреса Вомбергара.

Известно, что 24-летний центральный нападающий заключал с уфимским клубом контракт на 3,5 года. По всей видимости, этот трансфер станет усилением атаки, про которое до этого говорили в руководстве команды.

В последние годы Вомбергар играл за словенский клуб «Олимпия». С этим нападающим команда дебютировала в Еврокубках и выиграла Чемпионат и Кубок Словении. В 34 официальных играх аргентинец забил 15 голов и сделал 4 голевые передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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