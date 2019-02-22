В Башкирии мужчину и женщину осудили за групповое убийство мужчины
В Дюртюлинском районе Башкирии вынесли приговор 58-летнему жителю Илишевского района и 34-летней жительнице Дюртюлинского района. Они обвиняются в двойном убийстве.
Как сообщили в следкоме, в декабре 2016 года потерпевший со своей сожительницей распивали спиртные напитки в гостях у односельчанина в Илишевском районе. В ходе застолья мужчины поссорились – гость обвинил товарища в том, что у того есть интимные отношения с его сожительницей. Словесная перепалка переросла в драку – хозяин дома взял нож и нанес им несколько ударов в грудь гостя. Потерпевший не успокаивался и продолжал нецензурно высказываться в адрес хозяина дома и своей сожительницы и обвинять ее в неверности. Тогда женщина схватила нож и «добила» возлюбленного, нанеся ему несколько ударов по различным частям тела. Тот погиб.
- Обвиняемые не признали вину в совершенном преступлении, - отметили в ведомстве.
Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, а женщину - к 13 годам, с отбыванием в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU