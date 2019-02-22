2019-02-22T16:43:59+03:00
Общество

Какой будет погода на выходных в Башкирии

Температура воздуха в некоторых районах составит 0 градусов
Эльвина АПАРИНА
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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на выходные, 23 и 24 февраля. Так, завтра в праздничный день ожидается небольшой снег, ночью местами до умеренного, а также слабая метель, на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер будет дуть юго-западный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -9,-14 градусов, днем -5,-10.

24 февраля характер погоды не изменится. Также ожидается местами небольшой снег. Ночью столбик термометра покажет -12, -17 градусов, местами до -20, -25. Днем ожидается -6,-11 градусов, а в горных районах 0,-5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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