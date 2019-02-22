Уфимка обманула друзей на 46 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-22T16:00:10+03:00

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38-летняя уфимка обманула 19 товарищей на 46 миллионов рублей.

В прокуратуре России объяснили, что мошенница действовала в период с 2011 по 2018 годы. Она предлагала друзьям вложиться в ее бизнес по продаже кабельной продукции и цветов. Взамен она обещала выгодную прибыль.

По версии прокуратуры, дама несколько раз перезанимала средства, чтобы раздать долги и создать иллюзию работы своей схемы. Разумеется, никакого бизнеса у нее не было. В итоге она обманула 19 своей знакомых на 46 миллионов рублей.

Обвиняемая свою вину в мошенничестве признала, и во время следствия возместила товарищам 900 тысяч рублей. Уголовное дело прокуратура передала в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU