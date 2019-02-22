Из-за снегопада в Уфу запретили въезжать грузовикам
Ограничение действует во всех направлениях
Сегодня днем власти Уфы ограничили въезд грузовиков в город
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Из-за обильного снегопада власти Уфы ограничили грузовым автомобилям въезд в город.
Напомним, что подобные ограничения в Уфе начали практиковать в конце 2018 года. По мнению городских чиновников, из-за въезда тяжелой техники в Уфу во время снегопада, образовываются многокилометровые пробки.
Сегодня водители грузовиков не смогут въезжать в башкирскую столицу со всех четырех сторон – Черниковки, Аэропорта, деревни Жилино и Затона. Ограничения будут действовать с 14 до 22 часов.
Напомним, что ограничения на проезд грузовиков, автобусов и такси сегодня также действует и отрезке трассе Уфа-Оренбург.
ИСТОЧНИК KP.RU