Из-за снегопада в Уфу запретили въезжать грузовикам

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-22T13:19:07+03:00

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Из-за обильного снегопада власти Уфы ограничили грузовым автомобилям въезд в город.

Напомним, что подобные ограничения в Уфе начали практиковать в конце 2018 года. По мнению городских чиновников, из-за въезда тяжелой техники в Уфу во время снегопада, образовываются многокилометровые пробки.

Сегодня водители грузовиков не смогут въезжать в башкирскую столицу со всех четырех сторон – Черниковки, Аэропорта, деревни Жилино и Затона. Ограничения будут действовать с 14 до 22 часов.

Напомним, что ограничения на проезд грузовиков, автобусов и такси сегодня также действует и отрезке трассе Уфа-Оренбург.

ИСТОЧНИК KP.RU