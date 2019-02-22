У жителя Башкирии изъяли два ружья и патроны

22 Февр. 13:17 2019-02-24T07:08:18+03:00

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Сотрудники полиции Караидельского района Башкирии на днях обнаружили в доме у местного жителя двуствольное гладкоствольное ружье 16 калибра, одноствольное гладкоствольное ружье, более 20 патронов и 2 металлические банки с сыпучим веществом серо-зеленого цвета, предположительно оружейным порохом. Все это мужчина хранил в собственном жилье.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Неизвестно, было ли у гражданина разрешение на хранение и использование оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU