У жителя Башкирии изъяли два ружья и патроны
Сейчас случай проверяют полицейские
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Сотрудники полиции Караидельского района Башкирии на днях обнаружили в доме у местного жителя двуствольное гладкоствольное ружье 16 калибра, одноствольное гладкоствольное ружье, более 20 патронов и 2 металлические банки с сыпучим веществом серо-зеленого цвета, предположительно оружейным порохом. Все это мужчина хранил в собственном жилье.
- Сейчас по данному факту проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
Неизвестно, было ли у гражданина разрешение на хранение и использование оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU