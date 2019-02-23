Поругался с женой и исчез: подробности пропажи в Уфе 39-летнего Романа Мигранова

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-23T12:02:52+03:00

За две недели до исчезновения мужчина поругался с женой

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Пропавший в Уфе 39-летний Роман Мигранов за две недели до исчезновения поругался в супругой.

Подробностями пропажи мужчины поделился его коллега Руслан.

- В конце января Роман поругался с супругой, и они решились разойтись. Но все две недели после этого он поддерживал связь с женой. А вечером 14 февраля он перестал брать трубку телефона. Последний раз Романа видели в районе поселка Цветы Башкирии, - объяснил мужчина.

По словам товарища, Роман ранее никогда раньше так не пропадал, по крайней мере, он всегда был на связи с родными. Дома у мужчины остались двое сыновей.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, плотное телосложение.

Был одет: черная вязаная шапка, черная куртка, темно-синие кроссовки.

Если вы узнали этого мужчину, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-909-346-77-76 или позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU