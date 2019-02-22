Житель Башкирии перепутал зал с туалетом и устроил непотребство в амурском кафе
В городе Тында засняли пьяного жителя Башкирии, устроившего непотребство в местном кафе.
Как сообщает портал АСН24, необычное зрелище произошло в местном кафе «Пекин». По всей видимости, гость из Башкирии переборщил с алкоголем, и перепутал зал дорогого кафе и уборную.
Закончив непотребство, пьяный посетитель, как ни в чем не бывало, вышел из ресторана. Известно, что он приехал в Амурскую область на один день. Уже на следующее утро он решил вернуться в Башкирию.
Журналисты портала отмечают, что у местных жителей кафе пользуется популярностью. В поисковиках средняя оценка заведения превышает 4 балла, а клиенты хвалят его за «непринужденную обстановку».
ИСТОЧНИК KP.RU