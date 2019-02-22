2019-02-22T11:58:21+03:00
Общество

Житель Башкирии перепутал зал с туалетом и устроил непотребство в амурском кафе

Мужчину засняли на камеру
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии напугал сотрудников кафе в ТындеЖитель Башкирии напугал сотрудников кафе в Тынде
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В городе Тында засняли пьяного жителя Башкирии, устроившего непотребство в местном кафе.

Как сообщает портал АСН24, необычное зрелище произошло в местном кафе «Пекин». По всей видимости, гость из Башкирии переборщил с алкоголем, и перепутал зал дорогого кафе и уборную.

Закончив непотребство, пьяный посетитель, как ни в чем не бывало, вышел из ресторана. Известно, что он приехал в Амурскую область на один день. Уже на следующее утро он решил вернуться в Башкирию.

Журналисты портала отмечают, что у местных жителей кафе пользуется популярностью. В поисковиках средняя оценка заведения превышает 4 балла, а клиенты хвалят его за «непринужденную обстановку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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