В Башкирии из-за непогоды ограничили движение по трассе Уфа-Оренбург

СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-22T10:17:42+03:00

В МЧС И ГИБДД предупредили об опасности

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На территории Башкирии ограничили движение автобусов, такси и грузовиков по трассе Уфа-Оренбург из-за сильного снегопада.

Об опасности водителей предупредили сразу в двух ведомствах – ГИБДД и МЧС Башкирии. По данным государственных служб, ограничения будут действовать 22 февраля с 11 до 14 часов с 112 по 280 километры трассы.

Сейчас на месте работают экипажи ГИБДД, которые информируют автомобилистов. Об изменившихся условиях водителей также предупреждают через радиосвязь. Всего в работах задействованы 35 единиц техники и 47 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU