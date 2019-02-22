2019-02-22T09:47:05+03:00
Общество

Товары из Башкирии можно будет купить в Австрии и Турции

Власти республики планируют открыть новые представительства
Рустем АХУНОВ
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Башкирия откроет торговые представительства в Турции и АвстрииБашкирия откроет торговые представительства в Турции и Австрии
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В руководстве Башкирии предложили открыть торговые представительства в Вене и Стамбуле.

Идею начать продавать продукцию из республики предложил Радий Хабиров. Врио главы республики изначально определил два главных направления торговли – Австрию и Турцию.

- Нужно хорошо подумать над организационной формой работы представительств: открыть торговые дома при российских представительств или самостоятельно регистрировать свои. Главное, чтобы они эффективно работали и были компактными, - сказал Хабиров.

Напомним, что торговые представительства Башкирии начали закрывать при Рустэме Хамитове. Так, в 2013 республика ликвидировала представительство в Свердловской области, в 2014 году - Санкт-Петербурге, а в 2016 - в Казахстане и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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