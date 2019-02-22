Товары из Башкирии можно будет купить в Австрии и Турции
В руководстве Башкирии предложили открыть торговые представительства в Вене и Стамбуле.
Идею начать продавать продукцию из республики предложил Радий Хабиров. Врио главы республики изначально определил два главных направления торговли – Австрию и Турцию.
- Нужно хорошо подумать над организационной формой работы представительств: открыть торговые дома при российских представительств или самостоятельно регистрировать свои. Главное, чтобы они эффективно работали и были компактными, - сказал Хабиров.
Напомним, что торговые представительства Башкирии начали закрывать при Рустэме Хамитове. Так, в 2013 республика ликвидировала представительство в Свердловской области, в 2014 году - Санкт-Петербурге, а в 2016 - в Казахстане и Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU