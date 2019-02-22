2019-02-22T09:49:36+03:00
Общество

Больной раком матери двоих детей отказали в госпитализации в Уфе

Родные борются дальше – записались на прием в Москву
ирина зимина
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27-летняя Ирина Долженкова из деревни Николоберезовка Краснокамского района Башкирии продолжает вести неравную борьбу с раком шейки матки. Как ранее сообщала «Комсомолка», ее состояние ухудшается с каждым днем – мать двоих детей страдает от болей, высокой температуры, плохо спит и ест.

Родные съездили в Уфу в онкологический центр на прием, но им дали отказ. Ирину не приняли. С чем это связано, неизвестно.

- Ничего страшного, записались на приём в Москву. Иришка борется и будет бороться! – пишут родные в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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