В Уфе без вести пропал 39-летний Роман Мигранов
В Уфе разыскивают пропавшего 39-летнего Романа Мигранова.
По информации от волонтеров, в последний раз Романа видели 14 февраля в поселке Цветы Башкирии, что в Кировском районе Уфы. Он перестал выходить на связь с близкими после 6 часов вечера. Родственники Романа решили обратиться за помощью к полицейским и волонтерам.
Приметы пропавшего: плотное телосложение, рост 165 сантиметров, на вид 30-35 лет.
Был одет: черный пуховик, черная вязаная шапка, темно-серые джинсы и темно-синие кроссовки.
Если вы увидите этого мужчину, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефонам 8-909-346-77-76, 8-919-607-07-41 или позвоните в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU