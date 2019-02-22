В Уфе без вести пропал 39-летний Роман Мигранов

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-22T11:21:15+03:00

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В Уфе разыскивают пропавшего 39-летнего Романа Мигранова.

По информации от волонтеров, в последний раз Романа видели 14 февраля в поселке Цветы Башкирии, что в Кировском районе Уфы. Он перестал выходить на связь с близкими после 6 часов вечера. Родственники Романа решили обратиться за помощью к полицейским и волонтерам.

Приметы пропавшего: плотное телосложение, рост 165 сантиметров, на вид 30-35 лет.

Был одет: черный пуховик, черная вязаная шапка, темно-серые джинсы и темно-синие кроссовки.

Если вы увидите этого мужчину, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефонам 8-909-346-77-76, 8-919-607-07-41 или позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU