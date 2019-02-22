2019-02-22T11:21:15+03:00
Происшествия

В Уфе без вести пропал 39-летний Роман Мигранов

Последний раз его видели в поселке Цветы Башкирии
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Уфе разыскивают 35-летнего Романа МиграноваВ Уфе разыскивают 35-летнего Романа Мигранова
Изменить размер текста:

В Уфе разыскивают пропавшего 39-летнего Романа Мигранова.

По информации от волонтеров, в последний раз Романа видели 14 февраля в поселке Цветы Башкирии, что в Кировском районе Уфы. Он перестал выходить на связь с близкими после 6 часов вечера. Родственники Романа решили обратиться за помощью к полицейским и волонтерам.

Приметы пропавшего: плотное телосложение, рост 165 сантиметров, на вид 30-35 лет.

Был одет: черный пуховик, черная вязаная шапка, темно-серые джинсы и темно-синие кроссовки.

Если вы увидите этого мужчину, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефонам 8-909-346-77-76, 8-919-607-07-41 или позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии наградили ветерана МВД, спасшего детей из пожара
Житель Башкирии перепутал зал с туалетом и устроил непотребство в амурском кафе
В Башкирии из-за непогоды ограничили движение по трассе Уфа-Оренбург
Больной раком матери двоих детей отказали в госпитализации в Уфе
Товары из Башкирии можно будет купить в Австрии и Турции
Профессиональные пробы
Уфимская епархия изучает паблик с аниме-иконами
В Уфе автобус столкнулся с внедорожником, пострадала девочка
Радий Хабиров объяснил соперничество Башкирии и Татарстана
Бригада уфимских врачей в Сибае приняла более 14 тысяч человек
В Башкирии на выплаты сельским врачам рассчитывают 164 человека
Власти Сибая опровергли запрет экологического митинга
В Башкирии обновили систему экстренного оповещения о ЧС
Житель Башкирии уже 60 лет судится за свою невиновность
В Уфе будут судить студентку БГМУ, предлагавшую помощь в передаче взятки
Стали известны подробности, почему уфимка смыла новорожденного ребенка в унитаз