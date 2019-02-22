2019-02-22T08:52:24+03:00
Общество

Уфимская епархия изучает паблик с аниме-иконами

Создатель группы может быть житель башкирской столицы
Рустем АХУНОВ
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В Уфимской епархии изучают паблик с аниме-иконамиВ Уфимской епархии изучают паблик с аниме-иконами
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Уфимская епархия изучает интернет-сообщество, в котором выкладывают перерисованные в аниме-стиле православные иконы.

Напомним, что история началась еще на прошлой неделе, когда телеканал ГТРК «Башкортостан» выпустил сюжет о сообществе в социальной сети «Вконтакте», в котором периодически появляются иконы, перерисованные в стиле аниме. По версии журналистов, многие православные жители Уфы недовольны таким народным творчеством. Любопытно, что одним из администраторов сообщества указан молодой человек из Уфы.

- Мы знаем, что есть такая группа. Сейчас изучаем и просматриваем ее. Нельзя сказать, что мы начали проверку – это не наша прерогатива. Возможно, специалисты направят запрос в Московскую епархию. Есть ли там моменты, которые оскорбляют чувства верующих, решать специалистам, - цитирует портал РИА Новости слова пресс-секретаря Уфимской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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