В Уфе автобус столкнулся с внедорожником, пострадала девочка

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-22T08:10:50+03:00

В Уфе пассажирский автобус столкнулся с внедорожником

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В Уфе пассажирский автобус «Ford» столкнулся с внедорожником «Nissan».

По данным ГИБДД республики, авария произошла на пересечении улиц Российская и Бабича. Автобусом управлял 24-летний житель Чишминского района, а за рулем внедорожника находился 52-летний уфимец. Известно, что автобус ехал по маршруту 202.

В результате аварии пострадали водитель джипа и трое пассажиров автобуса, в том числе 10-летняя девочка. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют сотрудники МВД.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 7 аварий, в которых пострадали 11 человек. Автоинспекторы задержали 24 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU