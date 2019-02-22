Радий Хабиров объяснил соперничество Башкирии и Татарстана

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-22T07:30:58+03:00

Врио главы республики высказался об этом во время общения с молодежью

Изменить размер текста: A A

Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров провел встречу с молодежными движениями и активистами в формате «Диалог на равных». Во время общения с молодежью он рассказал об истоках соперничества между двумя регионами – Башкирией и Татарстаном. Он отметил, что у этого явления есть множество проявлений, например, знаменитое «зеленое дерби» в хоккее и соревнование по строительству монументальных мечетей.

- Это действительно две братские республики. Нас многое связывает: общая культура, история. А когда понимаешь, что мы очень близки и понимаем друг друга с полуслова, возникает желание друг друга «подтрунивать»,- заявил Хабиров.

По его словам, это соперничество – двигатель прогресса, ведь Башкирия и Татарстан практически всегда конкурировали друг с другом.

ИСТОЧНИК KP.RU