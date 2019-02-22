Бригада уфимских врачей в Сибае приняла более 14 тысяч человек

СЕГОДНЯ 07:18 2019-02-22T07:18:58+03:00

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Накануне в правительстве Башкирии прошло совещание по вопросам здравоохранения, которое см легкой руки Радия Хабирова называется «Здравчас». В ходе совещания с докладом выступил глава регионального минздрава Максим Забелин. Он сообщил, что в Сибае, который продолжает задыхаться от смога, бригада уфимских врачей приняла и осмотрела более 14 тысяч человек.

Напомним, «десант» лучших врачей республики прибыл в столицу башкирского Зауралья 15 января. За это время к ним на прием попали 8,5 тысяч взрослых и 5,5 тысяч детей. В минувшую среду, 20 февраля, первая группа из 250 сибайских детей отправилась в санатории Крыма.

Также Максим Забелин рассказал, что наибольшее количество обращений в адрес министерства – проблемы с записью к врачам и нехватка специалистов. Всего таких писем поступило 293.

ИСТОЧНИК KP.RU