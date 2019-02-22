В Башкирии на выплаты сельским врачам рассчитывают 164 человека

СЕГОДНЯ 07:06 2019-02-22T07:06:39+03:00

Власти республики рапортуют о том, что готовы выплатить все до копейки

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Программа «Земский доктор» в Башкирии продолжает привлекать медиков в малые города и села республики. В этом году региональные власти планируют выплатить подъемные 164 молодым специалистам - по 500 тысяч фельдшерам и по 1 млн врачам.

По программе «Земский доктор» по 1 млн рублей, якобы, получат 99 молодых врачей и 10 фельдшеров по полмиллиона. В свою очередь, власти республики заявили, что по программе «Земский фельдшер» уже получили по 500 тысяч 55 человек.

Сейчас региональные власти рассматривают возможность запустить программу, согласно которой 125 человек получат по 1 млн рублей при переезде в сельскую местность. Речь идет об узких специалистах, таких как акушеры-гинекологи, анестезиологи, сердечно-сосудистые хирурги, онкологи, неонатологи и другие.

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, как ранее работала программа «Земский доктор». В этом году у героя нашей публикации истекает срок, который он должен отработать по условиям программы, но денег он так и не увидел, даже после решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU