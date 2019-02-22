Власти Сибая опровергли запрет экологического митинга

СЕГОДНЯ 06:54 2019-02-22T06:54:56+03:00

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Накануне в Сибае активисты подали заявление на проведение митинга, который должен был состоятся 2 марта. Однако дата оказалась «занята» - кто-то уже подал заявку на проведение массового мероприятия на этот день в этом же месте. Этот факт вызвал недоумение у местных жителей, но они решили все-таки не проводить митинг в этот день. Вместо этого активисты-экологи проведут встречу с генеральным директором УГМК-холдинга Андреем Козицыным.

По словам мэра Сибая Рустема Афзалова, городская администрация не запрещала горожанам проведение мероприятия. Об этом он заявил в беседе с «КоммерсантЪ-Уфа».

В свою очередь, активисты намерены переговорить с руководством УГМК-холдингом о ситуации в сибайском карьере. Именно эту компанию местные жители называют ответственной за тление руды в карьере. Горожане планируют потребовать от холдинга компенсации за вред своему здоровью. Называется и предварительная сумма выплаты – порядка полумиллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU