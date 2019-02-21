В Башкирии убитый мужчина неделю пролежал в своей квартире, прежде чем его нашли

СЕГОДНЯ 16:54 2019-02-21T16:54:35+03:00

Подозреваемого в убийстве уже задержали и заключили под стражу

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Чудовищную находку обнаружила в квартире своего брата жительница города Октябрьского: женщина забеспокоилась, что ее родственник перестал выходить на связь, и решила его навестить. Зайдя в квартиру, женщина с ужасом обнаружила брата убитым, причем тело пролежало около недели.

Следователи и полицейские быстро вычислили личность подозреваемого в убийстве: им оказался 33-летний коллега убитого, они вместе работали грузчиками. При задержании мужчина не стал отпираться, и рассказал, что случилось в тот вечер.

12 февраля приятели собрались на квартире убитого, чтобы выпить. Дружеская встреча переросла в конфликт, и хозяин квартиры ударил своего обидчика. Тот схватил веревку и начал душить приятеля, пока тот не потерял сознание, а потом добил ножом. Переночевав на месте преступления, душегуб забрал нож и, закрыв дверь ключом, поспешил скрыться. Тело убитого пролежало в квартире целую неделю, прежде чем его обнаружила сестра, пришедшая в гости.

- В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU