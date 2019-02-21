2019-02-21T17:59:11+03:00
Происшествия

Стали известны подробности, почему уфимка смыла новорожденного ребенка в унитаз

У женщины действительно случился выкидыш на четвертом месяце беременности
Инга НОВИЦКАЯ
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Стали известны подробности шокирующей истории, произошедшей накануне в Калининском районе Уфы. Напомним, «Комсомольская правда - Уфа» писала о женщине, которая родила в туалете ребенка, а потом смыла его в унитаз. Уфимка заверяла, что она внезапно почувствовала себя плохо, поэтому пошла в туалет и даже не сразу поняла, что у нее случился выкидыш, поэтому и нажала на слив.

Собственный источник подтвердил «КП-Уфа» правдивость слов женщины: в момент, когда случился выкидыш, женщина находилась только на четвертом месяце беременности. Плод изначально был нежизнеспособен.

- Следователи проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства происшествия, - коротко прокомментировали ситуацию в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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